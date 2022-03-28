МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Саудовской Аравии в иностранной и национальной валютах на уровне "A-" и улучшило прогноз по нему до позитивного со стабильного, сообщается в релизе агентства. Международное агентство Fitch отозвало рейтинги России

Краткосрочный рейтинг страны также подтвержден на отметке "A-2", уточняется в сообщении.

"Позитивный прогноз отражает наши ожидания улучшения роста ВВП и финансовой динамики в среднесрочной перспективе, связанные с выходом страны из пандемии COVID-19, лучшими перспективами для нефтяного сектора и правительственными программами реформ", — поясняет агентство.

S&P прогнозирует рост ВВП страны до 5,8% в текущем году и до 2,7% в 2023-2025 годах. Агентство также ожидает, что правительство зафиксирует профицит бюджета в размере 3,3% от ВВП в 2022 году и 0,6% в 2022-2025 годах.

Кроме того, S&P на фоне событий вокруг Украины пересмотрело прогнозы по ценам на нефть. Теперь агентство предполагает, что средняя цена на нефть марки Brent составит 85 долларов в 2022 году, упадет до 70 долларов в 2023 году и до 55 долларов в 2024 году (по сравнению с 60 долларами в 2022 году и 55 долларами в 2023 году в предыдущем обзоре). По оценкам экспертов, добыча нефти в Саудовской Аравии составит в среднем около 10,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году по сравнению со средним показателем 9,1 миллиона в 2021 году, 9,2 миллиона в 2020 году и 9,8 миллиона в 2019 году.