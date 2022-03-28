МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Германии в иностранной и национальной валютах на наивысшем уровне "AAA", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. S&P подтвердило рейтинг Саудовской Аравии

Краткосрочный рейтинг страны остался на уровне "A-1+", уточняется в сообщении.

"В ближайшее время расходы увеличатся из-за притока беженцев, дополнительных военных расходов и масштабных инвестиций в энергетику. Тем не менее, богатая и диверсифицированная экономика Германии… и умеренный госдолг сохраняют достаточную поддержку для рейтинга", — отмечает S&P.

Стабильный прогноз отражает стабильность экономики страны и эффективность институтов, которые позволят смягчить косвенное влияние ситуации вокруг Украины и предотвратить ухудшение кредитоспособности Германии в течение следующих двух лет.

S&P отмечает, что может понизить рейтинг, если состояние бюджета страны ухудшится больше ожиданий агентства, а ожидания по его восстановлению будут низкими.

Прогноз по росту ВВП Германии в 2022 году был значительно понижен — теперь ожидается, что в этом году экономика страны вырастет на 2,9%, а не на 4,3%. Основное влияние будут оказывать высокие цены на сырьевые товары, а также сбои в их поставках.