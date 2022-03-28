МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию, сообщает пресс-служба кабмина. Бразилия призвала вывести из-под санкций российские удобрения

"В России на месяц продлевается временный запрет на вывоз аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза. Теперь он будет действовать до 1 мая 2022 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

"Запрет не будет распространяться на экспорт продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию", — уточняют в кабмине.

Запрет на вывоз аммиачной селитры был введён 1 февраля и должен был действовать до 1 апреля.

Продление запрета позволит полностью обеспечить потребности российских аграриев и промышленных предприятий, сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию.