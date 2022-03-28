МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Из опубликованного текста постановления Тверского суда Москвы следует, что россияне могут без риска быть привлеченными к ответственности продолжать пользоваться Facebook* и Instagram*. Судьи вынесли решение о запрете компании Meta** в России за экстремизм.

"Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta** физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности", — указал суд.

Тверской суд Москвы на прошлой неделе назад запретил в России Facebook* и Instagram* (принадлежат Meta**) за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей Facebook* и Instagram* не будут наказывать за обход блокировок.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской

** Запрещенная в России организация