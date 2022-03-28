МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью сербским СМИ, что нет никакой изоляции РФ. Политолог констатировал, что Европа не думала о последствиях санкций

Он отметил, что "у нас партнеров огромное количество и в азиатско-тихоокеанском регионе, в Азии, в целом, в Африке, в Латинской Америке". По словам Лаврова, "у нас добрые отношения с подавляющим большинством организаций, которые созданы развивающимися странами и, конечно же, среди этих организаций Африканский союз, и сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и мноие другие".

Лавров также заявил, что отношения России с Китаем лучшие за всю историю, а также развивается особое привилегированное партнерство с Индией.

Министр также добавил, что РФ активно взаимодействует с ШОС и АСЕАН.