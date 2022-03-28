В Кремле опровергли национализацию имущества российских бизнесменов
В Кремле опровергли возможность национализации имущества и компаний российских бизнесменов
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей. Он заявил журналистам, что это "чистая утка".
Ранее на фоне комментариев крупных российских предпринимателей появились сообщения о возможности национализации не только иностранного имущества, но и российского бизнеса.
Песков отметил, что "нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать".