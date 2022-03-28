МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей. Он заявил журналистам, что это "чистая утка". В Кремле рассказали о переводе ряда стран на оплату газа в рублях

Ранее на фоне комментариев крупных российских предпринимателей появились сообщения о возможности национализации не только иностранного имущества, но и российского бизнеса.

Песков отметил, что "нужно сохранять трезвость ума и на подобные вымыслы не реагировать".