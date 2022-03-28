МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минтруд вместе с Минэкономразвития и Минфином формируют предложения по увеличению прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил глава ведомства Антон Котяков. В Кремле опровергли национализацию имущества российских бизнесменов

"Свои предложения совместно с министерством экономического развития и министерством финансов мы сейчас формируем. В ближайшее время они будут представлены", — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.

Глава Минтруда напомнил, что сформировать предложения по индексации МРОТ и ПМ ранее поручил правительству президент страны Владимир Путин. Президент ранее также сообщал о том, что в России будут повышены зарплаты работников бюджетной сферы, пенсии и соцвыплаты.