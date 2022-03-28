МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Предприятия России по итогам 2021 года произвели 363,473 тонны золота, добытого и полученного в результате попутного производства, включая переработку лома и отходов, а также в концентратах — это приблизительно на 0,05% больше, чем в 2020 году, говорится в материалах Союза золотопромышленников России. Золото дешевеет на укреплении доллара и росте доходности гособлигаций США

При этом производство первичного золота (добыча, попутное и в концентратах) в 2021 году практически осталось на уровне предыдущего года — 330,9 тонны.

Союз золотопромышленников прогнозировал рост общего производства золота в 2021 году на 0,7% — до 366 тонн, в том числе извлечение первичного металла ожидалось на уровне 336 тонн.

"В 2021 году уровень производства золота в России не принес неожиданностей и сохранился практически на уровне 2020 года. В отрасли наблюдался ожидаемый незначительный рост производства добычного золота, при одновременном сокращении производства золотосодержащих концентратов. Это во многом связано с совершенствованием технологий и увеличением доли концентратов, перерабатываемых на территории страны", — комментирует Союз золотопромышленников.

В общем объеме добыча увеличилась на 1,65% — до 296,9 тонны, попутное производство снизилось на 11,1% — до 16,9 тонны, производство золота в концентратах также снизилось — на 17,1%, до 17,06 тонны. Производство вторичного золота выросло на 3,1% — до 32,6 тонны.

Среди компаний, увеличивший производство золота, — Polymetall, который начал выпуск золотосодержащих концентратов на Нежданинском ГОКе. Его выход на проектную мощность ожидается в апреле-мае.

Highland Gold Mining (HGM) увеличила производство золота на 30% за счет развития проектов на месторождениях Многовершинное и Белая гора в Хабаровском крае, Валунистое и Кекура на Чукотке. Под контроль компаний Владислава Свиблова, кроме HGM, перешли также активы Trans-Siberian Gold, ГК "Золото Камчатки", ООО "Восток Золото" и другие. Таким образом, на рынке золота создается новая российская компания мирового уровня.

Прирост производства золота также обеспечили Наседкинский ГОК (Mangazeya Mining) в Забайкалье, рудник Штурмовской в Магаданской области и Верхне-Алиинский в Забайкальском крае ("Сусуманзолото"), НГК "Ресурс" в Хабаровском крае, "СиГМА" на Камчатке. На разработке россыпных месторождений хорошие результаты показали АО "Сусуманзолото", АО "Колымская россыпь", АО "Прииск Удерейский", АО "Прииск Усть-Кара", ООО "Алдан ГДК", УДС "Голден Групп".

Общее российское производство серебра в 2021 году, по информации Союза золотопромышленников, выросло на 0,9% — до 1594 тонн. В том числе добыча серебра составила 429 тонн (-2,1%), попутное производство — 288 тонн (-9,7%), вторичное — 228 тонн (+14,6%) и в концентратах — 549 тонн (+4,6%).