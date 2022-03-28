Инвестфонд из ОАЭ Mubadala приостановит инвестиции в экономику России
Исполнительный директор Mubadala: фонд ставит на паузу инвестирование в экономику России
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Суверенный инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company приостанавливает вложение инвестиции в экономику России из-за конфликта на Украине, заявил во время трансляции Глобального энергетического форума из Дубая исполнительный директор фонда Мусаббех аль-Кааби.
"Фонд Mubadala в этой ситуации ставит на паузу инвестирование на этом рынке, в экономику России", — отметил он.
По данным фонда, инвестиции в российские проекты составляют только 1% от его общего инвестиционного пакета.