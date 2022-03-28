МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Суверенный инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company приостанавливает вложение инвестиции в экономику России из-за конфликта на Украине, заявил во время трансляции Глобального энергетического форума из Дубая исполнительный директор фонда Мусаббех аль-Кааби. Министр энергетики ОАЭ оценил возможность замены поставок нефти из России

"Фонд Mubadala в этой ситуации ставит на паузу инвестирование на этом рынке, в экономику России", — отметил он.

По данным фонда, инвестиции в российские проекты составляют только 1% от его общего инвестиционного пакета.