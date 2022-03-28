МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. США стремятся экономически ослабить Европу, чтобы за её счет получить преимущества для развития на фоне ухудшения состояния американской экономики, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Обратный отсчет: как санкции против России роняют евро

Секретарь Совбеза отметил, что появление новых центров силы и мирового развития вызывало растущее недовольство США, они стремились любыми способами сохранить свою гегемонию. С этой целью американцы всегда развязывали войны в других регионах планеты, отметил Патрушев. В недавнем прошлом это было сделано в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, подчеркнул он. В результате сотни тысяч людей лишились жизни, а миллионы — стали вынужденными переселенцами.

"Сейчас, когда американский внешний долг превысил 30 триллионов долларов, Америка начала толкать человечество к глобальной катастрофе", — сказал Патрушев.

"Цель американцев, как и во Вторую мировую войну, очевидна — ослабить Европу и нанести максимальный ущерб ее отношениям с Россией, создав себе неоспоримые преимущества для дальнейшего экономического развития. Наиболее одиозным и трагическим примером разрушительной политики Вашингтона стала Украина, которая программировалась в антироссийском ключе на протяжении 30 лет с момента обретения независимости", — сказал Патрушев на переговорах со своим алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.

По его словам, в результате этой деятельности весь мир стал свидетелем кровавого государственного переворота в этой стране в 2014 году и последовавшего за ним геноцида жителей Донбасса, среди которых около 800 тысяч российских граждан.

США, стремясь навязать всему миру выгодные только американцам правила и порядки, вовлекали страны в свою орбиту путем шантажа, обмана и угроз, при этом не считаясь с интересами этих стран, отметил Патрушев. "По сути, очень часто их просто использовали вслепую", — сказал он.

"Например, своих европейских союзников они заставили присоединиться к нелегитимным антироссийским экономическим санкциям в ущерб их собственным интересам. В результате в европейских странах уже сейчас, еще до введения Россией своих ответных мер в полном объеме, произошел резкий скачок цен на энергоносители и продукты питания", — добавил Патрушев. Всё это серьезно осложняет социально-экономическое положение Старого света, отметил секретарь Совбеза РФ.