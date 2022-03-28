2022-03-28T16:41:00+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20220328/836526041.html
Стройматериалы в России начали дешеветь
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https://россиясегодня.рф
. Стоимость строительных материалов в России начала снижаться, сообщил в понедельник журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. По его словам, вслед за металлом... ПРАЙМ, 28.03.2022
бизнес, экономика, новости, недвижимость, строительство, стройматериалы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость строительных материалов в России начала снижаться, сообщил в понедельник журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
По его словам, вслед за металлом снижение отмечается и по другим позициям.
"Везде идет снижение", — сказал Файзуллин.
Министр уточнил, что это подтверждается данными в ГИС ФЦС, где снижение фиксируется практически ежедневно. Он уточнил, что в среднем цены стали ниже примерно на 9%.
Ранее глава Минстроя сообщил, что в России выпускается около 75 миллионов тонн металла, 29 из них — то есть почти 40% — потребляет вся стройка страны.