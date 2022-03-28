МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Стоимость строительных материалов в России начала снижаться, сообщил в понедельник журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Путин обсудит с правительством строительство жилья

По его словам, вслед за металлом снижение отмечается и по другим позициям.

"Везде идет снижение", — сказал Файзуллин.

Министр уточнил, что это подтверждается данными в ГИС ФЦС, где снижение фиксируется практически ежедневно. Он уточнил, что в среднем цены стали ниже примерно на 9%.

Ранее глава Минстроя сообщил, что в России выпускается около 75 миллионов тонн металла, 29 из них — то есть почти 40% — потребляет вся стройка страны.