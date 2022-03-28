МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Российский АПК столкнулся с новыми вызовами, такими как недостаток технологических ресурсов, однако российские аграрии ожидают урожай зерна в 2022 году на уровне 120 миллионов тонн, заявил РИА Новости президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции. Крупные производители введут мораторий на повышение цен на хлеб в России

"Яровой посев подвержен большим рискам. В основном, это ограниченность доступа к технологическим ресурсам. Сейчас принимаются, все усилия, для отсева всех площадей, но вопрос заключается как технологично они будут отсеяны. При нормальных погодных условиях, при том что все сложится так же благоприятно, как с озимыми, мои оценки будущего урожая — около 120 миллионов тонн", — заявил глава РЗС.

При этом, по его словам, полный срыв посевной компании маловероятен, но возможно снижение показателей. "Скорее всего, отсеемся, это не вопрос, 60-70% ресурсов под этот засев есть. Однако мы не защитили наш урожай технологически. Если случатся неблагоприятные погодные условия, то мы рискуем резко потерять в урожайности", — добавил Злочевский.

Глава РЗС рассказал о сложностях в поставках семенного материала, так как цены повысились вдвое, а получить семена по старым расценкам невозможно. "Текущая ситуация больнее всего бьет по главному показателю — урожайности. Стоит обратить внимание, что весь рынок ресурсов для посевной компании перешел на полную предоплату, чего не было раньше. Надо учитывать, что у нас есть целые сегменты, например, средства защиты растений, которые всегда поставлялись в историческом разрезе с длинными отсрочками, до года. И это большие суммы", — пояснил он.

По данным Росстата, урожай зерна в России в прошлом году снизился на 9% по сравнению с показателем 2020 года и составил 121,4 миллиона тонн в весе после доработки, сбор пшеницы снизился на 11,5%, до 76 миллионов тонн. Минсельхоз рассчитывает, что урожай зерна в РФ в 2022 году составит около 123 миллионов тонн.