МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ пока не направлял средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний на рынке, их планируется использовать для докапитализации компаний, попавших в сложную ситуацию, сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам. Курс доллара тестирует психологическую отметку в 90 рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину в 2022 году направить до 1 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний.

"Пока средства ФНБ у нас находятся в нашем резерве. Средства ФНБ нам нужны будут сейчас для финансирования видов поддержки, в первую очередь, предприятий, которые попали в сложную ситуацию. Мы намерены задействовать как бюджетный ресурс. Пока у нас есть право выхода на рынок, но пока мы это право не использовали", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, направлялись ли уже средства ФНБ на покупку акций.

"Речь идёт о тех компаниях, которые попали в сложную ситуацию и средства ФНБ здесь как нельзя кстати будут. В качестве взносов в капитал", — уточнил министр.