БРЮССЕЛЬ, 28 мар — ПРАЙМ. Евросоюзу стоит создать общий фонд для поддержки экономики региона в случае кризисных ситуаций, говорится в исследовании Еврокомиссии. МИД России: ЕС санкциями против России подрывает свою экономику

"Большинство респондентов также поддерживает создание центрального фискального запаса ЕС, в частности, для макроэкономической стабилизации", — говорится в документе.

В настоящее время существует общий бюджет Евросоюза, наполняемый в основном взносами всех стран-участниц ЕС. Объём его расходов составляет около 170 миллиардов евро на 2022 год при общем объёме ВВП Евросоюза порядка 13,5 триллиона евро. Бюджет финансирует различные проекты как в ЕС, так и за его пределами.

"По мнению половины участников опроса, кризис COVID-19 продемонстрировал важность интеграции в Евросоюзе и в зоне евро. Как упоминалось выше, половина респондентов предлагают разработать для ЕС или еврозоны постоянные централизованные мощности по фискальной стабилизации для реагирования на общие и страновые шоки", — также говорится в исследовании.

Онлайн-исследование было завершено 31 декабря 2021 года, Еврокомиссия получила 225 ответов от респондентов из 25 разных стран, включая 21 государство-член ЕС. Среди респондентов, в частности, были научно-исследовательские институты, аналитические центры, профсоюзы.