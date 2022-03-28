ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. США не ожидают нехватки продовольствия на внутреннем рынке, но допускают рост цен на него из-за событий на Украине и санкций против России, заявила глава группы экономических советников Белого дома Сесилия Роуз. МИД России: ЕС санкциями против России подрывает свою экономику

"Мы не ждем дефицита здесь, потому что мы чистый экспортер. Однако мы отдаем себе отчет в том, что в мире есть регионы, которые сильно зависят от экспорта пшеницы из определенных стран", — сказала она на брифинге для журналистов.

Роуз констатировала, что власти уже видят "некоторое влияние" санкций на цены на горючее в США, где отказались от закупок нефти и нефтепродуктов в России. "Мы также можем ожидать через (рост цен на) удобрения и энергоносители увидеть некоторый эффект для продуктов питания", — добавила она.