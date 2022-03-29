МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг австрийской энергетической компании OMV на уровне "А-" и улучшило рейтинг по нему до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства. Fitch подтвердило и отозвало рейтинг РНПК

"Пересмотр прогноза до стабильного отражает ожидающиеся сильные финансовые показатели за счет повышения прогноза Fitch по ценам на нефть и газ", — сообщает Fitch. В то же время агентство ухудшило прогноз по соотношению чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) до 2х с 1,8х.

Fitch ожидает, что издержки OMV из-за украинского конфликта составят 1,5-1,8 миллиарда долларов. При этом риски, связанные с закупкой российской нефти, будут ограничены, — OMV оценивает возможности закупки сырья у других поставщиков.

Повышение рейтинга OMV на данном этапе маловероятно, учитывая новую стратегию компании, при которой она сконцентрируется на химическом секторе.

При этом рейтинг OMV может быть понижен, если соотношение чистого левериджа к FFO будет выше 1,8х, а соотношение чистого долга к EBITDA – выше 1,6х на постоянной основе. Также негативное влияние на рейтинг могут оказать возможные проблемы из-за прекращения поставок российских нефти и газа.

OMV — одна из крупнейших компаний в Центральной Европе. Занимается разведкой и добычей углеводородов в 17 странах, включая страны Северной Африки, Северо-Запада Европы, Ближнего Востока, Каспийского региона, Австралию и Новую Зеландию. Штат компании на конец 2021 года превышал 22,4 тысячи человек.

OMV выступала одним из европейских инвесторов "Северного потока 2", сертификация которого в Германии была остановлена в связи со спецоперацией РФ на Украине. OMV 2 марта заявила, что "пересмотрит свое участие" в проекте, а 5 марта – что отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине.