МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Более 70 миллионов пачек контрафактных сигарет на общую сумму 7,8 миллиардов рублей выявлено за три месяца 2022 года в России, сообщили РИА Новости в операторе системы маркировки "Честный знак" — "Центре развития перспективных технологий" (ЦРПТ). В Италии оценили последствия запрета на экспорт в Россию дорогих вин

"Оператор системы маркировки "Честный знак" ведет мониторинг нарушений в табачной отрасли. С начала года ЦРПТ выявил 70 миллионов пачек нелегальных сигарет. Объем обнаруженных нарушений эквивалентен 7,8 миллиарда рублей", — сказано в сообщении оператора.

Отмечается, что информация о почти 40 тысячах компаниях-нарушителях направлена в федеральный и региональные контрольно-надзорные органы. "Всего в системе "Честный знак" зарегистрированы 150 400 компаний-участников оборота табачной продукции", — поясняется в сообщении.

"После введения маркировки сигарет продавцы контрафактной табачной продукции столкнулись с серьезными проблемами дистрибьюции своей продукции в легальном секторе. И каждая попытка продать сигареты с нарушениями в легальных точках отслеживается системой, информация передается в соответствующие инстанции", — приводятся в сообщении слова аналитика "Честного знака".

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные категории товаров — меховые изделия, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры, шины, отдельные молочные продукты и некоторые изделия легкой промышленности.