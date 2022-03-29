МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги четырех небанковских финансовых организаций России, сообщается в пресс-релизе агентства.

"Fitch Ratings отозвало рейтинги четырех российских небанковских финансовых организаций, одного подразделения и одной финансовой компании специального назначения", — говорится в сообщении.

Отзыв касается таких эмитентов, как Национальный клиринговый центр, "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), "РЕСО-Лизинг" и "Атон".

Действия последовали после намерения агентства от 23 марта отозвать рейтинги подпавших под санкции ЕС российских компаний, поясняет Fitch.