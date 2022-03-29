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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220329/836534628.html
Fitch отозвало рейтинги 4 российских небанковских финансовых организаций
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги четырех небанковских финансовых организаций России, сообщается в пресс-релизе агентства. "Fitch Ratings... ПРАЙМ, 29.03.2022
рынки, экономика, новости, fitch
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги четырех небанковских финансовых организаций России, сообщается в пресс-релизе агентства.
"Fitch Ratings отозвало рейтинги четырех российских небанковских финансовых организаций, одного подразделения и одной финансовой компании специального назначения", — говорится в сообщении.
Отзыв касается таких эмитентов, как Национальный клиринговый центр, "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), "РЕСО-Лизинг" и "Атон".
Действия последовали после намерения агентства от 23 марта отозвать рейтинги подпавших под санкции ЕС российских компаний, поясняет Fitch.