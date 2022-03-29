МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ЯПОНИЯ С 5 АПРЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТ ЭКСПОРТ В РФ БАНКНОТ, ЗОЛОТЫХ МОНЕТ И ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ — МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220329/836535414.html
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Цены на нефть перешли к росту на перспективах сокращения предложения
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Торги
Российский ранок акций закрылся снижением по итогам торгов вторника
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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. ЯПОНИЯ С 5 АПРЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТ ЭКСПОРТ В РФ БАНКНОТ, ЗОЛОТЫХ МОНЕТ И ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ — МИНЭКОНОМИКИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220329/836535414.html
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