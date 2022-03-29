МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Глава кабмина Михаил Мишустин сообщил на встрече с депутатами фракции КПРФ в Госдуме в преддверии отчета правительства в парламенте, что российские власти готовят очередной пакет контрсанкций. Матвиенко рассказала о санкционном "бумеранге" для Запада

"Вы знаете, что сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению также ваша фракция подойдет конструктивно, в деталях, как это было ранее", — заявил он на встрече с представителями фракции во вторник.

По словам Мишустина, необходимо обеспечить доступность товаров на внутрироссийском рынке, стране нужно некоторое время, чтобы адаптироваться, власти сейчас занимаются решением логистических проблем, которые привели к всплескам цен.

Премьер также озвучил один из важнейших вопросов на сегодня — как российская промышленность сможет нарастить объемы производства по тем группам товаров, поставки которых блокированы из-за санкций.

"Фактически мы находимся в блокаде", — сказал Мишустин.

Кроме того, по словам главы кабмина, власти РФ выделяют 40 миллиардов рублей на программу льготного кредитования промышленных предприятий.

Мишустин отметил, что в план первоочередных действий включена мера по докапитализации Фонда развития промышленности. "Он себя очень хорошо показал. Сейчас 20 миллиардов выделили. Они пойдут на расширение программы льготного кредитования именно импортозамещающих производств", — сказал он. Приоритетом, по словам премьера, станут проекты, которые обеспечивают формирование собственной компонентной базы.