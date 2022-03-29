МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Приоритетом России в условиях санкционного давления Запада должен стать активный поиск деловых партнеров вне европейского континента, заявила РИА Новости вице-президент общественной организации "Деловая Россия" Нонна Каграманян. СМИ: США следят за операциями российских бизнесменов и компаний

"Российский бизнес, "натренированный" кризисами предыдущих лет, научился видеть в нештатных ситуациях не только препятствия, но и возможности. Сейчас на первый план выходит переориентация торгово-экономических связей. Многие компании, в том числе среди членов "Деловой России", которые ставили в приоритет Европу, уже находят партнёров в Азии, в Латинской Америке, в Африке",- сказала она.

При этом отношения с Китаем и другими нашими деловыми партнерами в Азии не стоит ограничивать лишь рамками взаимовыгодной торговли, считает бизнес-посол "Деловой России" в Пекине Александр Сучков. "Нужно сейчас предлагать азиатским партнерам размещение их производств на территории России, создавать для этого необходимые условия по избавлению от бюрократических барьеров. Такая форма сотрудничества способна решить одновременно и вопросы импортозамещения, и занятости населения",- заметил он.

Сучков уверен, что "однозначно нужно переходить на расчеты в национальных валютах, альтернативы на данный момент нет". "Поэтому очень важно обеспечить предложение национальных валют стран-партнеров на Московской межбанковской валютной бирже таким образом, чтобы издержки при покупке этих валют были не выше, чем аналогичные издержки при покупке доллара США относительно курсов ЦБ РФ",- заметил он.

"Необходимо развивать собственные системы международных платежей, альтернативу SWIFT, не только между Россией и Китаем, но и с другими азиатскими партнерами",- заключил Сучков.

"Спасительным коридором для российского бизнеса" назвал Объединенные Арабские Эмираты бизнес-посол "Деловой России" в ОАЭ Максим Загорнов. "Еще 3 марта ОАЭ официально объявили о своей позиции нейтралитета в отношении кризиса на Украине и подтвердили свое намерение полноценно продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Россией. Рынок ОАЭ, который и ранее считался наиболее перспективным, сегодня занял лидирующие позиции в списке стран, максимально привлекательных для инвестиций и реализации экспортных проектов российских компаний",- подчеркнул он.