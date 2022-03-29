МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро, сообщило министерство финансов страны. Путин и Макрон обсудили оплату газа в рублях

"Глава минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро", — говорится в Twitter ведомства.