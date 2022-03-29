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В Люксембурге сообщили о заморозке российских активов
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Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро, сообщило министерство финансов страны. "Глава минфина Юрико Бакес проинформировала... ПРАЙМ, 29.03.2022
экономика, новости, люксембург, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Власти Люксембурга в рамках санкций заморозили российские активы на сумму 2,5 миллиарда евро, сообщило министерство финансов страны.
"Глава минфина Юрико Бакес проинформировала парламент о процессе имплементации санкций ЕС против России в Люксембурге. На сегодняшний день операторы в Люксембурге заморозили активы на 2,5 миллиарда евро", — говорится в Twitter ведомства.