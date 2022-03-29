ВАШИНГТОН, 29 мар — ПРАЙМ. США рассматривают различные варианты новых ограничений против России, включая расширение уже введенных санкций и их ужесточение, заявила во вторник директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Американское СМИ объяснило, почему Байдена никто не воспринимает всерьез

"Мы продолжим оказывать санкционное давление и не ожидаем, что варианты новых ограничений иссякнут в скором будущем", — сказала Бедингфилд в ходе брифинга на площадке Белого дома.

Она отказалась комментировать конкретные меры, которые могут быть приняты в отношении РФ, однако отметила, что в Белом доме изучают различные варианты санкций в связи с событиями на Украине.

"Это, среди прочего, включает расширение уже введенных ограничений и их ужесточение", — добавила чиновница США высокого ранга.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.