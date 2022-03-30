Небензя указал на развивающийся масштабный кризис из-за попыток экономической изоляции России
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при всемирной организации Василий Небензя.
"Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах", — отметил дипломат.
"Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба", — сказал он.
Небензя добавил, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки может лишь отказ от незаконных односторонних ограничительных мер.
В связи со спецоперацией по демилитаризации Украины страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги технического обслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
https://1prime.ru/state_regulation/20220330/836539669.html