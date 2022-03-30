МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба, заявил на заседании Совбеза ООН российский постпред при всемирной организации Василий Небензя. Бумеранг. Европа напоролась на свои же санкции

"Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьезной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России, не подумав ни о населении государств так называемого глобального юга, ни о своих собственных гражданах", — отметил дипломат.

"Попытки изолировать Россию экономически, финансово и логистически от налаженных многолетних каналов сотрудничества уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба", — сказал он.

Небензя добавил, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные продовольственные и сельскохозяйственные рынки может лишь отказ от незаконных односторонних ограничительных мер.

В связи со спецоперацией по демилитаризации Украины страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги технического обслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.