МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Союз экспортеров зерна, который включает ТД "Риф", "Астон", "Деметра Трейдинг", Cargill, Viterra и других участников, попросил Банк России проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам, пишет "Коммерсант". США озабочены ростом цен на продукты на фоне санкций из-за Украины

Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, где обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых — Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия.

Источник издания отмечает, что сейчас большинство контрактов заключаются в валюте. Но с началом российской операции на Украине и последовавшей за ней волны санкций у российских экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.

В Союзе экспортеров зерна предложили ряд мер. В их числе — фиксация курса доллара США для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Союз также просит ЦБ проработать вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.

С начала сезона по 10 марта Россия, по данным Минсельхоза, экспортировала 28,1 миллиона тонн зерна, включая 23 миллиона тонн пшеницы, что примерно на 30% ниже, чем за аналогичный период прошлого сезона. По данным ИКАР, средние цены на российскую пшеницу с 12,5% протеина остаются на уровне 390 долларов за тонну (FOB).