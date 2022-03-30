МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. В России призвали создать новую платежную единицу для расчетов с дружественными странами, пишет РБК. СМИ: экспортеры зерна просят ЦБ обеспечить расчеты в рублях

С соответствующей инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.

По их мнению, это необходимо на фоне западных санкций, отрезавших Россию от мировых рынков капитала и затруднивших конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответного намерения России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.

Эксперты убеждены, что в формировании недолларовой системы расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других: общая выгода стран будет заключаться в снижении зависимости от резервных валют, которые могут использоваться странами-эмитентами как геополитическое оружие.

Как отмечается, одним из вызовов, с которыми столкнулась Россия после введения с конца февраля жестких санкций, стало затруднение в проведении расчетов по внешнеторговым операциям. Это касается и импорта, и экспорта, оплату которых стало невозможно провести через замороженные зарубежные счета российских банков, попавших под санкции.

Аналитики ЦМАКП считают, что в случае с российским экспортом — прежде всего нефтегазовым — решить проблему можно через проведение оплаты непосредственно со счета экспортера в зарубежном банке или через специально созданный институт, выступающий в роли "агрегатора доходов" от экспорта. Эти "нефтедоллары", аккумулируемые на зарубежных счетах, могут использоваться непосредственно для оплаты импортных поставок в Россию, указывают эксперты. Но такое решение, по их мнению, возможно лишь в краткосрочной перспективе: единый собиратель экспортной выручки сам может попасть в санкционный список.

В долгосрочной перспективе уйти от долларовой системы международных расчетов можно с помощью создания новой платежной единицы между Россией и государствами ЕАЭС, Юго-Восточной Азии, Ираном, Турцией и другими заинтересованными странами, предлагают в ЦМАКП. По их мнению, внутренняя стоимость этой единицы должна обеспечиваться имеющимися у стран-участниц ресурсами — золотом и драгоценными металлами. Курс этой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы.

Власти не исключают возможности создания платежной единицы с дружественными странами, однако это вопрос будущего, сказал на конференции 29 марта замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, курирующего в министерстве в том числе интеграцию со странами ЕАЭС. По его словам, сначала единая валюта может быть создана на пространстве Евразийского союза.