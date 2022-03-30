МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold проводит переговоры по поводу потенциальной продажи всех своих активов в России. В России призвали создать новую международную платежную единицу

Ранее сообщалось, что компания, работающая на месторождениях на Дальнем Востоке, приостанавливает деятельность в РФ из-за ситуации на Украине.

"Компания разрабатывала переходный план по освобождению от своих российских активов. Kinross получила ряд незапрошенных предложений относительно своего российского бизнеса и теперь проводит эксклюзивные переговоры со сторонней горнодобывающей компанией по поводу потенциальной продажи 100% своих активов в стране", — говорится в релизе, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что любая продажа активов подобного рода подлежит одобрению российского правительства.

Согласно заявлению, российские дочерние компании продолжают функционировать в течение переходного периода.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Западные страны в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.