МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ВВП США в прошлом квартале согласно третьей, окончательной оценке вырос на 7,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Центробанк ожидает снижения ВВП России в ближайшие кварталы

Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в среду, 30 марта, в 15.30 мск. Первая оценка предполагала рост экономики страны на 6,9%, вторая — на 7%.

В 15.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует предварительные данные об инфляции в стране за март. Аналитики ожидают рекордные 6,3% после 5,1% годовых по итогам февраля. По данным Destatis, самый высокий уровень годовой инфляции наблюдался в марте-мае 1992 года, показатель тогда составлял 6,2%.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США за март. Ожидается, что показатель вырос на 450 тысяч после роста февраля на 475 тысяч.

В 17.30 мск управление энергетической информации минэнерго страны опубликует в еженедельном отчете данные о коммерческих запасах нефти в США (кроме стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 25 марта. Аналитики полагают, что показатель сократился на 1,6 миллиона баррелей и составил 411,8 миллиона.