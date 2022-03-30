МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО в 2021 году повысилась по сравнению с предыдущим годом в 4,2 раза и составила 3,225 миллиарда долларов, следует из ее материалов. Акции "Русала" на торгах в Гонконге дорожают на 5%

Скорректированная чистая прибыль составила 1,536 миллиарда долларов против 60 миллионов годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 3,3 раза и достиг 2,893 миллиарда долларов. Выручка увеличилась на 40%, до 11,994 миллиарда долларов.

"Российская Федерация, Украина, Ямайка и Гвинея переживают период политических и экономических перемен, которые оказывают и могут продолжать оказывать значительное влияние на предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории указанных стран. Соответственно, деятельность на территории данных стран предполагает возникновение рисков, нехарактерных для других стран, включая пересмотр условий приватизации в отдельных странах, в которых Группа осуществляет хозяйственную деятельность, после смены политической власти", — указывает "Русал".

Выручка от реализации алюминия увеличилась в прошлом году на 40,6% — до 9,966 миллиарда долларов, в основном из-за увеличения средневзвешенной цены реализации алюминия на 41,4% (до 2 553 долларов за тонну) и сохранения объемов реализации на уровне 2020 года. Выручка от реализации фольги и прочей алюминиевой продукции повысилась на 35,2% — до 515 миллионов долларов.

Себестоимость реализации поднялась на 16,3% — до 8,273 миллиарда долларов. "Динамика была обусловлена преимущественно ростом цен на глинозем и другое сырье, средних тарифов на электроэнергию и транспорт", — поясняется в сообщении.

Чистый долг в течение отчетного периода сократился на 14,6% и на 31 декабря составил 4,7 миллиарда долларов. "Компания потенциально может столкнуться с трудностями в поставках оборудования, что может привести к отсрочке реализации инвестиционных проектов. Возможная необходимость замены кредитных линий в иностранной валюте долговыми обязательствами, номинированными в рублях, может иметь негативное влияние на финансовые результаты", — указали в компании.

Как отметили в "Русале", растущая геополитическая напряженность и последние события вокруг Украины оказали негативное влияние на экономику России, в том числе возникли трудности с получением международного финансирования, значительный всплеск волатильности на фондовом и валютном рынках, а также значительное ослабление рубля и высокая инфляция.

"В марте 2022 года Австралия запретила экспорт глинозема и бокситов в Россию. Кроме этого, группа временно приостановила производство на "Николаевском глиноземном комбинате" в связи с событиями на Украине. Эти меры и события могут повлиять на доступность глинозема и бокситов или увеличить закупочные цены для Группы. Крупные международные грузоотправители приостановили заказы в Россию и из России, что заставит Группу перестраивать цепочки поставок и продаж и может привести к дополнительным затратам на логистику", — добавили в "Русале".

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2021 году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа "Эн+" (56,88% акций) и Sual (25,52% акций), 17,6% акций находятся в свободном обращении.