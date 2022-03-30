МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что у стран Европы есть все рыночные возможности рассчитываться за газ в рублях. Эксперт объяснил, что "подрежет крылья" доллару вопреки планам США

Володин отметил, что европейским политикам необходимо "заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях".

"Раньше надо было думать. Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах", — пояснил спикер.

Кроме того, Володин считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.

Он также обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран и попросил их отнестись более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов.

"Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", — подчеркнул парламентарий.