Вячеслав Володин: европейские политики сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро
МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что у стран Европы есть все рыночные возможности рассчитываться за газ в рублях.
Володин отметил, что европейским политикам необходимо "заканчивать разговоры, перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях".
"Раньше надо было думать. Они сами сделали всё, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчётов в этих валютах", — пояснил спикер.
Кроме того, Володин считает правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в частности, включив в него удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.
Он также обратился к коллегам из национальных парламентов недружественных стран и попросил их отнестись более серьёзно к вопросу рублёвых взаиморасчетов.
"Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать", — подчеркнул парламентарий.
https://1prime.ru/state_regulation/20220330/836541075.html