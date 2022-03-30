МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил журналистам, что кабмин принимает меры, которые позволяют нормально функционировать экономике России и работать гражданам. Силуанов объяснил цель предложения по выкупу евробондов за рубли

В среду прошла встреча членов думского комитета по финрынку с министром финансов РФ Антоном Силуановым в связи с предстоящим на следующей неделе отчетом правительства о его деятельности в прошлом году. Аксаков сообщил, что в ходе дискуссии депутаты имели возможность задать вопросы министру о текущей ситуации и тех мерах, которые кабмин и Минфин предпринимают для того, чтобы поддержать граждан и бизнес.

Он отметил, что правительство вырабатывает "очень такие выверенные шаги, они непростые, и зачастую их принимать не просто, и реализовывать не просто, но шаги, которые позволят нормально функционировать экономике, нормально работать нашим гражданам, но преодолевая определенные трудности, которые с течением времени, причем достаточно короткого, наша экономика сможет преодолеть".

По его словам, у депутатов было много вопросов, касающихся кредитования, в частности, ипотеки и кредитования бизнеса, в том числе малого и среднего. "Затрагивались вопросы международного сотрудничества, то, как необходимо нам перестраивать финансовую работу для того, чтобы проблемы, возникающие в международных расчетах у наших организаций, наших граждан решались более эффективно", — также отметил глава комитета.

Он также обратил внимание что Минфин очень конструктивно воспринимает те предложения, которые делают депутаты. "Они все берутся в проработку. Уверен, что многие из предложений депутатов найдут отражение, в том числе и в законодательных, и в нормативных решениях правительства", — резюмировал Аксаков.