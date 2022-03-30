МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Экспортеры российского зерна начали испытывать сложности с получением оплаты, это связано с финансовыми санкциями, для разрешения ситуации остаются два варианта — платежи в национальных валютах или через банки, которые не попали под санкции, рассказал РИА Новости президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. СМИ: экспортеры зерна просят ЦБ обеспечить расчеты в рублях

Россия наряду с Украиной является крупнейшим мировым экспортером пшеницы. Текущая ситуация в регионе, а также введенные в отношении России в связи со спецоперацией на Украине санкции, разорвали многие логистические и финансовые цепочки, вызвав общий рост цен как на само зерно, так и на все его производные.

"Покупатели наши не могут отправить нам деньги, потому что нет транзита, нет SWIFT, нет обслуживания корреспондентских счетов, и куда принимать-то эти деньги? Это финансовые санкции", — рассказал Злочевский.

Он отметил, что весь мир платит за зерно в долларах, и теперь, когда долларовые платежи закрыты, решить вопрос можно будет только расчетами в национальных валютах или через банки, которые не попали под санкции. "Либо, соответственно, в национальных валютах, либо оптимизация через какие-то несанкционные банки и финансовые системы в общем", — считает глава РЗС.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин со своей стороны также отметил, что появились серьезные ограничения по логистике, страхованию и оплате зерна. "И если логистические ограничения в сегодняшней ситуации можно назвать объективными, то риски финансового обеспечения наших операций — расчетов за зерно, торгового финансирования и страхования перевозок, — носят рукотворный характер", — добавил он.

По его словам, союз уже направил предложения в Банк России, "с просьбой принять конкретные меры, чтобы помочь российским экспортерам минимизировать финансовые потери и не допустить приостановки поставок зерна нуждающимся странам".