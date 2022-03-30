ТУНЬСИ (Китай), 30 мар — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече со своим иранским коллегой, что Россия в отношениях с Ираном будет выстраивать практические шаги, которые позволят обходить незаконные санкции США и Запада. Боррель назвал сроки достижения договоренности по ядерной программе Ирана

Он отметил, что "в отношениях с Ираном и другими нашими близкими партнерами мы будем добиваться как осуждения этого неприемлемого явления в международных дискуссиях, так и будем выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия".

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы.

Также он выразил радость, что отношения Тегерана и Москвы находятся в правильном русле.

Встреча министров иностранных дел РФ и Ирана состоялась в Китае в ходе заседания третьей конференции министров иностранных дел стран-соседей Афганистана.