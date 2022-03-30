МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, их перечень определит Минпромторг, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Мишустин рассказал о расширении мер поддержки малого и среднего бизнеса

"Еще один подписанный документ касается параллельного импорта. Цель этого механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя. Недавно принят закон, наделяющий правительство правом определять перечни продукции, в отношении которой фактически устанавливается международный принцип исчерпания прав на товарный знак, в случае, когда она продается владельцем в любой части мира", — сказал Мишустин.

"Такой подход позволит гарантировать поставки товаров в нашу страну в том числе вопреки недружественным действиям иностранных политиков", — добавил премьер.

Он уточнил, что список продукции, которую можно будет ввозить на территорию России в рамках механизма параллельного импорта, будет утверждаться Минпромторгом.

В министерстве ранее отмечали, что перечень товаров будет определяться на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Предполагается, что в этот перечень войдет продукция, которая необходима для насыщения потребительского рынка.

Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в министерстве.