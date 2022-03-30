МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам марта в годовом выражении, согласно предварительной оценке, ускорилась до 7,3% с 5,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). СМИ сообщили о блокировке российских счетов в Германии

Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Destatis. Самый высокий уровень годовой инфляции в Германии ранее наблюдался в марте-мае 1992 года — показатель тогда составлял 6,2%.

В марте потребительские цены в Германии выросли на 2,5%.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали годовую инфляцию на уровне 6,3%, месячную — 1,6%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, за год ускорили рост до 7,6% с 5,5% месяцем ранее, а за март выросли на 2,5% с 0,9% месяцем ранее. Аналитики ожидали показатели на уровне 6,7% и 1,8% соответственно.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.