МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 455 тысяч

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали улучшения оценки до 7,1%. Вторая оценка предполагала рост на 7%, первая — на 6,9%.

Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по третьей оценке, выросли на 2,5% после увеличения на 2% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 3,3%, вторая — на 3,1%.

В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 5,5%.

В третьем квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год и на 4,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.