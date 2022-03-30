МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Кабмин РФ перенес начало обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельхозкооперативов до 1 декабря 2023 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Минфин предложил расширить эксперимент по маркировке импортного алкоголя

"Подписано постановление правительства, которое откладывает до 1 декабря 2023 года начало обязательного этапа маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов", — сказал Мишустин на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Он отметил, что кабмин скорректировал сроки из-за сложившейся ситуации, чтобы предприниматели смогли найти замену недостающего оборудования. "Одновременно отложим до той же даты обязанность отправлять информацию в систему мониторинга маркировки для организаций, закупающих молочную продукцию и воду для собственных нужд или производства. Это рестораны, кондитерские, образовательные учреждения, детские сады, больницы и другие", — добавил премьер.

По его словам, что касается магазинов, которые продают данные товары, то для них срок обязательной передачи сведений через систему мониторинга по молоку будет отложен до сентября текущего года, по бутилированной воде, кроме минеральной, до марта следующего года.

"Это решение позволит в текущих условиях снизить риски сбоев при поставках на внутренний рынок такой продукции, снять с бизнеса лишнюю административную нагрузку в этот непростой период", — добавил Мишустин.

Все производители, кроме фермеров, маркируют молочную продукцию в России с прошлого года: с июня — сыры и мороженое, с сентября — молочные товары со сроком годности более 40 дней, с декабря — с коротким сроком хранения. Упакованная питьевая вода подлежит цифровой маркировке в системе "Честный знак" на этапе производства с 1 марта, а минеральная — с 1 декабря 2021 года.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.