МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил в эфире телеканала RT, что Россия не меняет условия контрактов при переходе на рубли, а защищает свои интересы, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В МИД России рассказали, во что превратился "Северный поток-2"

Он отметил, что страна защищается "от цунами, волны абсолютно безответственных санкций, которые просто ударили по фундаментам международной торговли и международной системы".

Он назвал бесстыдством, когда "за одну ночь" страны Запада отказались от обязательств по контрактам с РФ во многих сферах.

Рябков подчеркнул, что РФ всегда была надежным поставщиком для всех и намерена продолжать это делать, однако требования и интересы Москвы должны соблюдаться.

По его словам, Россия надеется, что страны Европы пересмотрят свое решение о невозможности покупки газа за рубли и смогут найти креативное решение проблемы. Он также выразил надежду на отказ Запада от продолжения отчаянной экономической войны.

"Россия всегда была надежным поставщиком энергии и будем продолжать это делать, но наши интересы и требования должны уважаться", — добавил он.

Он добавил, что Россия надеется найти решение, компромиссный вариант со странами Европы по вопросу перевода на рубли оплаты за газ, в котором бы учитывалось ее требование.

"Нам необходимо найти компромиссное решение, я надеюсь, что именно так и произойдет в течение следующих нескольких дней", — сказал он.

Дипломат также сообщил, что РФ работает над установлением контактов с любыми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.

"Никаких новостей здесь, по поводу нашей стабильной и давней политики установления всестороннего статического партнерства с Китаем, это просто очередной шаг", — также прокомментировал он недавнюю встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова с его китайским коллегой.

Кроме того, по словам Рябкова "по всем показателям страны БРИКС станут основой нового миропорядка".