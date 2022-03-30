ЛОНДОН, 30 мар — ПРАЙМ. Восемь из десяти жителей Британии (83%) сообщили об увеличении повседневных расходов в марте 2022 года на фоне повышения цен на газ и электричество, в связи с чем им пришлось экономить на освещении и покупке продуктов, свидетельствуют данные опроса национальной статистической службы Великобритании. Британия отказывается платить за российские товары в рублях

Участникам опроса задавали разные вопросы относительно их финансового положения, в том числе как изменились их повседневные расходы за последний месяц и могут ли они оплатить непредвиденные, но необходимые расходы в размере 850 фунтов.

Опрос показал, что 8 из 10 взрослых британцев (83%) сообщили, что в период с 3 по 13 марта 2022 года у них выросли повседневные расходы. Для сравнения, в ноября 2021 года только 6 из 10 британцев говорили об увеличении расходов на жизнь.

В период с января по 27 февраля 2022 года повышение цен на продукты (90% респондентов), газ (79%) и электричество (71%) назывались главными причинами повышения стоимости потребительской корзины жителей Британии.

В связи с ростом расходов 51% опрошенных заявили, что стали тратить меньше на товары, не являющиеся предметом первой необходимости, 34% — используют меньше газа или электроэнергии дома, 31% — меньше тратят на еду и товары первой необходимости.

Ведомство отмечает, что из-за сезона цены на газ и электричество могли оказать большое влияние на результаты исследования.