МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ замедлилась до 1,16% с 1,93% неделей ранее, с начала года по 25 марта потребительские цены выросли на 8,91%, сообщил в среду Росстат. Названы овощи, подешевевшие за неделю

На прошлой неделе инфляция составила 1,93%, а до этого две предыдущие недели превышала 2% (2,09% и 2,22%).

"За период с 19 по 25 марта 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 101,16%, с начала марта – 106,6%, с начала года – 108,91%", — говорится в документе статистического ведомства.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован по многим продовольственным и непродовольственным товарам, а также на некоторые медикаменты. По данным Росстата, рост цен на плодоовощную продукцию за неделю несколько замедлился — до 2,7% с 3,8% неделей ранее. При этом сильнее всего среди овощей подорожал репчатый лук — на 18,28%, а огурцы и помидоры подешевели — на 7,22% и 0,72% соответственно.

Сахар вновь возглавил список наиболее подорожавших продовольственных товаров (за исключением плодоовощной продукции), но темпы роста замедлились вдвое – до 6,47% с 13,84% неделей ранее. В числе наиболее подорожавших продовольственных товаров по итогам прошлой недели также соль (рост на 4,25%), шоколадные конфеты (на 3,51%), рис (на 3,43%), черный чай (3,42%). Цены на гречку выросли на 2,9%, печенье – на 2,8%, маргарин – на 2,6%, говядину и подсолнечное масло – на 2,2%, пшеничную муку – на 2%, вермишель – на 1,9%, макаронные изделия – на 1,7%, мясо кур – на 1,6%.

Среди непродовольственных товаров продолжилось замедление роста цен на бытовую технику и электронику. Так, пылесосы подорожали на 0,88% против 3,69% на прошлой неделе, смартфоны — на 0,13% после 1,31%, а телевизоры подешевели на 0,8% после роста цен на 2,75% на предыдущей неделе. Цены на отечественные автомобили практически не изменились (рост на 0,19% после 7,42% на прошлой неделе), а на иномарки – ускорили рост до 3,9% с 3,2%.

Цены на бензин и дизтопливо незначительно снизились. Продолжился рост цен на бытовую химию и средства личной гигиены. Цены на наблюдаемые медикаменты, за исключением валидола и аллохола, замедлили рост.

Туры в Турцию в период с 19 по 25 марта подешевели на 4,39%, тогда как неделей ранее они подорожали на 9,7%, а в предыдущие две недели – на 28,39% и 28,67%. Как пояснял Росстат, в статистике отражаются изменения цен на услуги туризма с месячным опережением.