МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Счетная палата РФ на примере Чувашии, Волгоградской и Новосибирской областей проверила эффективность господдержки, оказываемой регионам в рамках программы развития сельского хозяйства, и предложила продолжить оптимизацию количества субсидий в АПК, говорится в сообщении ведомства. Счетная палата оценила объем неиспользованных в 2021 году средств бюджета

"Три ранее предоставляемые субсидии (на оказание несвязанной поддержки, повышение продуктивности в молочном скотоводстве и единая субсидия) были консолидированы в две – компенсирующую и стимулирующую. Однако, как показал наш анализ, по сути, эти субсидии в основном направлены на возмещение одних и тех же производственных затрат. Поэтому мы предлагаем продолжить работу по оптимизации количества субсидий в целях повышения результативности использования федеральных средств", — сказал аудитор Сергей Мамедов.

В ходе проверки СП выявила недостатки отдельных правовых актов, регулирующих порядок предоставления господдержки в сфере АПК. В частности, речь идет о действующем порядке распределения компенсирующей субсидии для регионов ДФО. Всего ведомство выявило финансовые нарушения почти на 1,1 миллиарда рублей, в том числе неэффективное использование средств федерального бюджета на сумму 663,7 миллиона рублей.

"Так, при почти стопроцентном расходовании субсидии ни один из трех проверенных регионов не достиг установленных в соглашениях результатов ее использования. Кроме того, отдельные получатели господдержки не выполнили обязательства по увеличению и сохранению объемов производства сельхозпродукции", — констатировал аудитор.

В проверенных регионах общая сумма финансовых нарушений составила 93,8 миллиона рублей. Большинство из них носили системный характер, в том числе неправомерное предоставление субсидий сельхозпроизводителям и грантов малым предприятиям, отмечает контрольное ведомство.

"Счетная палата по итогам предыдущих проверок уже неоднократно указывала на нарушения при предоставлении грантовой поддержки малым формам хозяйствования. Проверенные регионы не стали исключением. По ним сумма таких нарушений составила 39,9 миллиона рублей. Из них 17,2 миллиона рублей (в Новосибирской области и Чувашской Республике) израсходованы с признаками причинения ущерба экономическим интересам государства, о чем проинформирована Генеральная прокуратура", — добавляется в сообщении.