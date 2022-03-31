МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Власти Белоруссии на фоне западных санкций с апреля будут выдавать компаниям лицензии на экспорт калийных удобрений из страны, говорится в опубликованном в четверг на национальном правовом интернет-портале постановлении правительства. Норвежский производитель удобрений Yara прекратит закупки в России

Страны Запада расширили санкции против Минска за его поддержку российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля. ЕС в марте ввел новые санкции в отношении Белоруссии, они в том числе касаются определенных отраслей белорусской экономики, в частности, калия. До этого Литва прекратила транзит по своей территории в порты белорусских калийных удобрений, а предприятия калийной отрасли попали в санкционный список США. Западные санкции затронули производителя калийных удобрений "Беларуськалий" и экспортера "Белорусскую калийную компанию".

"Установить, что экспорт из Республики Беларусь минеральных или химических калийных удобрений … осуществляется ОАО "Беларуськалий" (производитель удобрений – ред.), ОАО "Белорусская калийная компания" (сейчас занимается экспортом калийных удобрений – ред.) и иными юридическими лицами по исключительным лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли на основании решений Совета министров", — говорится в постановлении.

Документ поручает выдать 6 апреля 2022 года ОАО "Беларуськалий" и ОАО "Белорусская калийная компания" лицензии. Иные юридические лица, заинтересованные в получении лицензии, должны направить производителю калийных удобрений в Белоруссии письмо.

В нем они должны указать предполагаемые объемы экспортных поставок калийных удобрений, страны назначения экспортных поставок. Претенденты на получение лицензии должны приложить копии подтверждающих документов о предстоящей предоплате либо наличии банковской гарантии в размере не менее 50% от общей стоимости калийных удобрений, предполагаемых к поставке на экспорт, а также о наличии договоренностей с организациями, осуществляющими транспортировку, на весь предполагаемый объем экспортных поставок калийных удобрений.

Согласно постановлению правительства, письма в течение трех рабочих дней рассматриваются наблюдательным советом производителя калийных удобрений. В случае принятия наблюдательным советом решений о целесообразности выдачи лицензий производитель калийных удобрений не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, информирует об этом Государственный комитет по имуществу.

Это ведомство в течение трех рабочих дней осуществляет подготовку соответствующего проекта постановления Совета министров и вносит его в правительство. Госкомимущество вправе обращаться в министерство антимонопольного регулирования и торговли с предложениями о приостановлении либо прекращении действия лицензий.

Постановление вступает в силу с 6 апреля 2022 года.