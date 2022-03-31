МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам, пишет РБК. Аналитик назвал тех, кто может отказаться от доллара вслед за Россией

Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, следует из повестки заседания совета, запланированного на 31 марта.

В пресс-службе Минфина отметили, что ведомство согласовало законопроект.

В пояснительной записке к документу ФАС говорится, что он разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который был утвержден правительственной комиссией в середине марта.

Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Все договоры, которые уже заключены, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Положения законопроекта не затрагивают сделки при внешней торговле, однако часть из них власти также хотят перевести в рубли.