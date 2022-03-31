МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. ФАС предложила полностью запретить внутри России договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам, пишет РБК

Денежные купюры различных стран

Аналитик назвал тех, кто может отказаться от доллара вслед за Россией

Соответствующий законопроект вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, следует из повестки заседания совета, запланированного на 31 марта.

В пресс-службе Минфина отметили, что ведомство согласовало законопроект.

В пояснительной записке к документу ФАС говорится, что он разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, который был утвержден правительственной комиссией в середине марта.

Законопроект запрещает определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Все договоры, которые уже заключены, нужно изменить в течение 30 дней с момента официального опубликования закона. Если за это время стороны не придут к соглашению, то исполнение договора должно будет автоматически проводиться по курсу рубля или индикаторам цен на мировых товарных рынках по состоянию на 1 января 2022 года.

Положения законопроекта не затрагивают сделки при внешней торговле, однако часть из них власти также хотят перевести в рубли.