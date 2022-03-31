МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Запрет на экспорт удобрений и энергоносителей из России привет к снижению урожайности в Европе и, как следствие, повышению цен на сельхозпродукцию, заявил РИА Новости эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) FooodNet Михаил Чарный. В США ожидают, что антироссийские санкции приведут к росту цен

"Если Европа решится на отказ от российских энергоносителей, то это — вкупе с запретом на экспорт наших удобрений — приведет к резкому падению урожайности в странах ЕС и быстрому росту цен на сельхозпродукцию", — заявил Чарный.

"Россия — один из крупнейших экспортеров удобрений, в том числе азотных, фосфатных и калийных. Дешевизну их производства обеспечивает недорогая электроэнергия в нашей стране, в том числе наличие АЭС", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял о неизбежных негативных последствиях санкций в отношении России на мировой рынок удобрений, которые скажутся на решении гуманитарных проблем. В свою очередь, правительство продлило до 1 мая 2022 года запрет на экспорт аммиачной селитры за пределы Евразийского экономического союза, при этом он не распространяется на экспорт в ДНР, ЛНР Абхазию и Южную Осетию.

"Наши энергоносители и удобрения — это то, что европейцы не смогут быстро и дешево заместить. Это приведет к резкому росту цен на сельхозпродукцию в странах ЕС. Своими санкциями они создают себе проблем не меньше, а то и больше, чем нам", — добавил эксперт.