Эксперт Банникова: Россия могла бы продавать на экспорт за рубли высокотехнологичные товары
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Еще одной продукцией, которую Россия могла бы поставлять на экспорт за рубли, в дополнение к газу могли бы стать высокотехнологичные товары, заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.
"С точки зрения товаров для уже существующих и новых партнеров в качестве возможного шага может быть рассмотрен переход на расчеты в рублях (или расширение применения рубля в расчетах) высокотехнологичного экспорта. Например, это могут быть товары таких групп, как ТВЭЛы, двигатели турбореактивные и турбовинтовые, радиолокационная аппаратура, лекарственные средства для терапевтических целей", — рассуждает эксперт.
При этом она отмечает, что пока затруднительно сказать, до какого уровня доля расчетов в рублях могла бы вырасти, так как преждевременно оценивать, какая доля экспорта в итоге будет переориентирована и на какие направления, а также какие объемы переориентированного экспорта будут переведены на оплату в рублях.
"В числе альтернативных направлений поставок по различным товарам из стран дальнего зарубежья можно отметить, в том числе Китай, Индию, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии. При этом, например, с Китаем в 2019 году была запущена работа по переходу на расчеты в национальных валютах, развитие торговых взаимоотношений может продолжаться в рамках этого направления; а в платежах с Индией уже наблюдаются высокие доли рубля", — отмечает Банникова.
В числе преимуществ перевода расчетов в национальные валюты, по ее мнению, можно отметить, снижение санкционного давления и снижение рисков колебания курсов валют для российских компаний. Вместе с тем переход на расчеты в рублях может привести к росту транзакционных издержек для сторон сделок. Также в краткосрочном периоде возможно в целом увеличение издержек, в том числе российских компаний, ввиду перехода на новые правила и механизмы расчетов.
https://1prime.ru/state_regulation/20220331/836549004.html