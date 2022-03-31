МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Еще одной продукцией, которую Россия могла бы поставлять на экспорт за рубли, в дополнение к газу могли бы стать высокотехнологичные товары, заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова. ФАС предложила запретить валютные контракты внутри России

Президент России Владимир Путин поручил кабмину, ЦБ и "Газпрому" до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ. При этом он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

"С точки зрения товаров для уже существующих и новых партнеров в качестве возможного шага может быть рассмотрен переход на расчеты в рублях (или расширение применения рубля в расчетах) высокотехнологичного экспорта. Например, это могут быть товары таких групп, как ТВЭЛы, двигатели турбореактивные и турбовинтовые, радиолокационная аппаратура, лекарственные средства для терапевтических целей", — рассуждает эксперт.

При этом она отмечает, что пока затруднительно сказать, до какого уровня доля расчетов в рублях могла бы вырасти, так как преждевременно оценивать, какая доля экспорта в итоге будет переориентирована и на какие направления, а также какие объемы переориентированного экспорта будут переведены на оплату в рублях.

"В числе альтернативных направлений поставок по различным товарам из стран дальнего зарубежья можно отметить, в том числе Китай, Индию, ОАЭ, страны Юго-Восточной Азии. При этом, например, с Китаем в 2019 году была запущена работа по переходу на расчеты в национальных валютах, развитие торговых взаимоотношений может продолжаться в рамках этого направления; а в платежах с Индией уже наблюдаются высокие доли рубля", — отмечает Банникова.

В числе преимуществ перевода расчетов в национальные валюты, по ее мнению, можно отметить, снижение санкционного давления и снижение рисков колебания курсов валют для российских компаний. Вместе с тем переход на расчеты в рублях может привести к росту транзакционных издержек для сторон сделок. Также в краткосрочном периоде возможно в целом увеличение издержек, в том числе российских компаний, ввиду перехода на новые правила и механизмы расчетов.