МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в четвертом квартале 2021 года, по окончательной оценке, вырос в годовом выражении на 6,6%, а в квартальном — на 1,3%, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Опрошенные порталом DailyFX аналитики полагали, что показатель вырос на 6,5% в годовом выражении и на 1% — в квартальном, как и показала предварительная оценка.

Отмечается, что объем ВВП страны сейчас на 0,1% ниже, чем он был до пандемии в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2019 года.

Рост в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в четвертом квартале 2021 года составил 1,5% в квартальном выражении и 7,5% — в годовом. Строительный сектор вырос на 1% в квартальном выражении и на 4,5% — в годовом.

В третьем квартале экономика страны выросла на 6,9% в годовом выражении и на 1% в квартальном. В 2020 году экономика страны сократилась на 9,3% — рекордное падение за всю историю подсчетов.