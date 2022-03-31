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Безработица в Германии в марте ожидаемо не изменилась
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Безработица в Германии в марте сохранилась на уровне февраля в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных... ПРАЙМ, 31.03.2022
экономика, мировая экономика, новости, германия, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в марте сохранилась на уровне февраля в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом число безработных в Германии снизилось на 18 тысяч по сравнению с февралем и составило 2,298 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в марте снизился до 5,1% с уровня февраля в 5,3%. Число безработных при этом уменьшилось до 2,362 миллиона с 2,428 миллиона человек.