МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в Германии в марте сохранилась на уровне февраля в 5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

При этом число безработных в Германии снизилось на 18 тысяч по сравнению с февралем и составило 2,298 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии в марте снизился до 5,1% с уровня февраля в 5,3%. Число безработных при этом уменьшилось до 2,362 миллиона с 2,428 миллиона человек.