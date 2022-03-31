МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Польское правительство приносит в жертву оголтелой русофобской политике благополучие своих граждан и собственные экономические интересы, пишет в своей статье для агентства Sputnik Polska зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отметил, что это распространяется в том числе на реверсные поставки российского газа. Игра "на слабо": что будет с поставками газа в Европу

"Экономические интересы Польши и благополучие ее граждан также принесены в жертву оголтелой русофобской политике. Так, один из самых болезненных для Польши вопросов – газовые проекты", — пишет Медведев.

Он отмечает: жителей Польши постоянно пугают тем, что Россия вот-вот применит "газовое оружие". Мол, Москва отыграется на несчастном партнере, чья энергосистема в значительной степени зависит от закупок энергоносителя.

"В 2020 году Варшава импортировала до 10 миллиардов кубометров российского газа, но теперь намерена отказаться от контрактов. Объемы поставок газа из России в Польшу в этом году по сравнению с прошлым уже снизились на 13%. В качестве замены предложены реверсные поставки того же российского газа, но из Германии, импорт СПГ из Катара, Норвегии и США. Экономическая выгода пала жертвой дурных политиканских решений. Для не самой богатой и процветающей европейской страны это существенно", — добавляет политик.

Медведев также напомнил: Варшава предприняла ряд шагов, направленных против проекта российского газового проекта "Северный поток — 2", а также сетовала за расширение присутствия компаний из США в газовой отрасли ЕС.

"Мечта Польши – стать европейским хабом при поставках сжиженного природного газа из США. Построен и расширяется терминал для приема СПГ в Свиноуйсьце, планируется сооружение такого же терминала под Гданьском, газовых интерконнекторов с Литвой и Словакией, польско-датско-норвежского газопровода BalticPipe", — добавил заместитель председателя Совбеза РФ.