МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в феврале снизилась до 6,8% с уровня января в 6,9%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Безработица в Германии в марте ожидаемо не изменилась

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 6,7%. Показатель января был пересмотрен до 6,9% с 6,8%.

При этом в ЕС в феврале безработица опустилась до 6,2% с пересмотренного показателя января 6,3%.

В январе 2021 года безработица в еврозоне составляла 8,3%, а в ЕС — 7,5%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в феврале 2022 года составило 13,267 миллиона человек, из них в зоне евро — 11,155 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам февраля была зафиксирована в Чехии (2,4%), Польше (3%), Мальте (3,1%) и Германии (3,1%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (12,6%) и Греции (11,9%).