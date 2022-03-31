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Песков оценил возможность переговоров России и Украины 1 апреля
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности возобновления переговоров Москвы и Киева 1 апреля: если будут, проинформируем. Об этом в четверг... ПРАЙМ, 31.03.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности возобновления переговоров Москвы и Киева 1 апреля: если будут, проинформируем.
Об этом в четверг он заявил российским журналистам.
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