МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности возобновления переговоров Москвы и Киева 1 апреля: если будут, проинформируем.

Об этом в четверг он заявил российским журналистам.

Новость дополняется